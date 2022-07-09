Платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором РПЛ
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига подписала соглашение о партнерстве с платежной системой "Мир", сообщает пресс-служба главного футбольного дивизиона России.
"Стороны заключили договор на четыре сезона. Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название "Мир Российская Премьер-Лига", - говорится в сообщении.
Договор подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в субботу перед началом матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак".
Предыдущим титульным спонсором РПЛ была компания "Тинькофф", а турнир назывался "Тинькофф Российская премьер-лига".