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Платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига подписала соглашение о партнерстве с платежной системой "Мир", сообщает пресс-служба главного футбольного дивизиона России.

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"Стороны заключили договор на четыре сезона. Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название "Мир Российская Премьер-Лига", - говорится в сообщении.

Договор подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в субботу перед началом матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак".

Предыдущим титульным спонсором РПЛ была компания "Тинькофф", а турнир назывался "Тинькофф Российская премьер-лига".

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