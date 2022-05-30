РПЛ столкнулась с трудностями в поисках спонсора

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Один из спонсоров Российской премьер-лиги, Тинькофф пока не начинал переговоры о продлении отношений, заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц на пресс-конференции в понедельник.

"У нас заканчивается контракт с Тинькофф, никаких предложений о продлении от новых собственников банка не поступало", - сказал Хачатурянц.

"К сожалению, не состоялся конкурс на титульного спонсора на прошлой неделе. Сбербанк и ВТБ не проявили интереса и мои личные переговоры с руководством не увенчались успехом. Мы продолжим искать спонсора, решим этот вопрос в течении июня", - добавил он.

"Что касается букмекера "Лига ставок", то крайне неприятная ситуация. Более двух месяцев мы вели переговоры с победителем конкурса ("Лига ставок") и в день, когда я пригласил руководителя на общее собрание клубов, где он должен был подтвердить все, я получил смс о том, что они не готовы подписать контракт. Предлагается какая-то компенсация, к которой мы вернемся, но такой формат общения, через смс... Я привык к другой корпоративной культуре", - добавил он.

Глава РПЛ отметил, что дальнейшие переговоры о спонсорском контракте будут проходить с букмекерской конторой "Фонбет". Кроме этого, еще две компании прислали в РПЛ письма, в которых сообщают о желании стать беттинговым партнером РПЛ.

Хачатурянц не стал комментировать ситуацию с техническим спонсором лиги - компанией Nike.

"Думали про российских производителей, пока клубы решают этот вопрос самостоятельно", - сказал он.

Глава РПЛ заявил, что новый титульный спонсор может появиться у РПЛ "в течение месяца".

Рассчитывали на участие четырех банков

Сейчас титульным спонсором РПЛ является группа "Тинькофф", в которую входит одноименный банк. У букмекера "Лига ставок" - статус генерального партнера.

В середине марта РБК со ссылкой на источники писал, что в аукционе могут принять участие четыре банка - Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф. У последнего, по словам одного из собеседников агентства, перед тендером было право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет - пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского.

Сообщалось, что рассмотрение заявок, допуск претендентов и определение победителя будут осуществляться тендерной комиссией, включающей членов РПЛ и Российский аукционный дом (РАД).