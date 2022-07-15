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"Шахтер" домашние матчи Лиги чемпионов проведет в Варшаве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Стадион польской "Легии" в Варшаве станет домашней ареной для "Шахтера" в матчах Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба клуба, представляющего чемпионат Украины по футболу.

"Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией" и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", - сказал генеральный тренер клуба Сергей Палкин.

Отмечается, что продажей билетов будет заниматься "Шахтер".

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