"Шахтер" домашние матчи Лиги чемпионов проведет в Варшаве
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Стадион польской "Легии" в Варшаве станет домашней ареной для "Шахтера" в матчах Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба клуба, представляющего чемпионат Украины по футболу.
"Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией" и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", - сказал генеральный тренер клуба Сергей Палкин.
Отмечается, что продажей билетов будет заниматься "Шахтер".