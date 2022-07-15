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Путин наградил возглавлявшего сборную России по волейболу финна орденом Дружбы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финский специалист награжден за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.

Саммелвуо возглавил сборную в 2019 году. Также он тренировал ряд российских клубов и сборную Финляндии. В частности, привел кемеровский "Кузбасс" к "золоту" чемпионата России. В феврале нынешнего года покинул сборную России и петербургский "Зенит".

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