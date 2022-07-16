"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в первом туре РПЛ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) и московского "Спартака" не определили победителя в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча на "Ахмат Арене" завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил игрок "Ахмата" Артем Тимофеев (45 + 4-я минута). "Спартак" сравнял благодаря точному удару Виктора Мозеса из-за пределов штрафной на 83-й минуте.

На 41-й минуте игрок "Спартака" Мацей Рыбус получил две желтые карточки за одну минуту, за что был удален с поля.

В следующем туре "Ахмат" сыграет с воронежским "Факелом", матч запланирован на 24 июля. "Спартак" днем ранее встретится с "Краснодаром".