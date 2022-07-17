ФК "Сочи" обыграл "Торпедо" в первом туре РПЛ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" нанесли поражение соперникам из московского "Торпедо" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37), который проводил дебютный матч за "Сочи", и Георгий Мелкадзе (90+4). В активе "Торпедо" - автогол игрока сочинцев Ваньи Дркушича (51).

"Торпедо" впервые сыграло в РПЛ с 2015 года, по итогам минувшего сезона московский клуб занял первое место в Футбольной национальной лиге и получил право вернуться в высший дивизион российского футбола. "Сочи" в прошлом сезоне РПЛ заняло второе место.

Во втором туре "Сочи" сыграет с ЦСКА (Москва), встреча пройдет 23 июля. "Торпедо" на следующий день проведет матч против московского "Динамо".