Емельяненко-младший указал на большое число лизоблюдов в окружении брата Федора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не общается со своим старшим братом, титулованным спортсменом Федором Емельяненко.

"Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно я ему приду на помощь. Пока у него все замечательно хорошо, он зарабатывает деньги, у него всё есть, много лизоблюдов рядом с ним, которые прилипают, а потом пропадают в неизвестном направлении. Единицы, кто с ним остаётся до конца, если нравится ему такая жизнь, пусть он и живет ей", - приводит слова Емельяненко-младшего ToFight.ru.

Александр Емельяненко добавил: "Меня устраивает, что делаю я, и как я живу".

С братом Федором он "давно общался".

"Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели, чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что все так произошло, это все для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим. На самом деле, всё с точностью и наоборот. Я когда ему позвонил, то у него аж истерика началась, после этого я решил, что не буду больше беспокоить, пусть живет, у него своя семья, свои друзья, свой круг общения", - сказал Александр Емельяненко, добавив: "Меня устраивает, что делаю я, и как я живу".

Ранее многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко заявил, что Александр разорвал с ним отношения из-за постоянных упреков в свой адрес.