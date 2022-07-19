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В Союз биатлонистов России не поступали запросы на смену гражданства

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не располагает информацией о желании кого-либо из членов национальной команды сменить спортивное гражданство.

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"С этим (сменой гражданства) все спокойно, что касается нашей сборной, вопросов не возникало. Хотелось бы набраться терпения, ситуация должна стабилизироваться", - сказал Майгуров журналистам.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных стартах на неопределенное время.

биатлон Союз биатлонистов России Виктор Майгуров
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