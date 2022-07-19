Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей чемпионата Москвы во вторник.
Со второй попытки она преодолела планку в 4,86 м. Это - лучший результат сезона в мире.
Россиянка превзошла результат американки Кэти Наджотт - 4,85, - который до этого являлся лучшим результатом в сезоне.
По решению Всемирной легкоатлетической ассоциации россияне, включая Сидорову, были отстранены от участия в международных соревнованиях.