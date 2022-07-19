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Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом
Анжелика Сидорова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей чемпионата Москвы во вторник.

Со второй попытки она преодолела планку в 4,86 м. Это - лучший результат сезона в мире.

Россиянка превзошла результат американки Кэти Наджотт - 4,85, - который до этого являлся лучшим результатом в сезоне.

По решению Всемирной легкоатлетической ассоциации россияне, включая Сидорову, были отстранены от участия в международных соревнованиях.

легкая атлетика Анжелика Сидорова
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