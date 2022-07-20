РПЛ потребовала у латиноамериканского телеканала свыше 13 млн рублей за показ матчей
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к латиноамериканскому телеканалу Gol TV, сообщает пресс-служба РПЛ.
"Российская премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн руб." - говорится в сообщении пресс-службы лиги.
Отмечается, что телеканал задолжал лиге за показ матчей РПЛ в сезоне 2021/2022.