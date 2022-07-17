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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" и "Ростова" (Ростов-на-Дону) завершили вничью матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи на поле "Динамо" - 1:1.

На 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел "Динамо" вперед. Ответный гол состоялся на 68-й минуте, когда ворота своей бывшей команды поразил Николай Комличенко.

"Динамо" является бронзовым призером предыдущего чемпионата, "Ростов" финишировал на девятом месте.

Матч против "Ростова" стал первым официальным для серба Славиши Йокановича на посту главного тренера "Динамо".

футбол РПЛ
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