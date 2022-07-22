В Швеции потребовали отменить мастер-классы фигуристки Трусовой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-классы с участием российской фигуристки Александры Трусовой.

"Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала в данный момент не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от него, несмотря на то, что мисс Трусова приезжает в Швецию как частное лицо", - говорится в заявлении организаторов, скриншот которого опубликован на форуме Golden Skate.

"Менее чем за две недели было продано 80% билетов на мероприятие, что свидетельствует о том, что вы все поддерживаете фигурное катание и Трусову как индивидуальную спортсменку", - отмечается в заявлении.

Мастер-классы должны были пройти 27-28 августа.

Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине, бронзовый призер ЧМ-2021 в Стокгольме в женском одиночном катании.