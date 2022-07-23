"Спартак" обыграл "Краснодар" во втором туре РПЛ

Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" победили соперников из "Краснодара" в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Игра в Краснодаре закончилась со счетом 4:1 в пользу "Спартака". В составе московской команды забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83), также гол в свои ворота забил игрок краснодарцев Сергей Бородин (52). За "Краснодар" отличился Эдуард Сперцян (60, пенальти).

На 37-й минуте арбитр за грубую игру удалил полузащитника "Краснодара" Александра Черникова.

"Спартак" одержал первую победу в официальных матчах под руководством испанца Гильермо Абаскаля, который возглавил клуб 10 июня.

В третьем туре "Краснодар" встретится с "Уралом", матч пройдет 29 июля. "Спартак" 31 июля сыграет с "Оренбургом".