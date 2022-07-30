"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и воронежским "Факелом" завершилась вничью 3:3.
Игра прошла в Воронеже.
На 24-й минуте Федор Смолов вывел "Динамо" вперед, реализовав пенальти.
На 44-й минуте он же забил второй гол в ворота "Факела".
Сразу после перерыва, на 46-й минуте, нападающий хозяев Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. На 47-й минуте Роман Акбашев сравнял счет.
На 48-й минуте москвичи вновь вышли вперед благодаря автоголу Василия Черова.
На 86-й минуте Ильнур Альшин вновь сравнял счет.
"Динамо" заканчивало матч в меньшинстве после удаления Арсена Захаряна.
Таким образом московское "Динамо" занимает второе место в зачете чемпионата (5 очков). Воронежский "Факел" - 13-е место (2 очка).
В четвёртом туре "Факел" сыграет с ЦСКА, матч пройдёт 6 августа. "Динамо" днем позже встретится с "Крыльями Советов".