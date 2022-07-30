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"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и воронежским "Факелом" завершилась вничью 3:3.

Игра прошла в Воронеже.

На 24-й минуте Федор Смолов вывел "Динамо" вперед, реализовав пенальти.

На 44-й минуте он же забил второй гол в ворота "Факела".

Сразу после перерыва, на 46-й минуте, нападающий хозяев Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. На 47-й минуте Роман Акбашев сравнял счет.

На 48-й минуте москвичи вновь вышли вперед благодаря автоголу Василия Черова.

На 86-й минуте Ильнур Альшин вновь сравнял счет.

"Динамо" заканчивало матч в меньшинстве после удаления Арсена Захаряна.

Таким образом московское "Динамо" занимает второе место в зачете чемпионата (5 очков). Воронежский "Факел" - 13-е место (2 очка).

В четвёртом туре "Факел" сыграет с ЦСКА, матч пройдёт 6 августа. "Динамо" днем позже встретится с "Крыльями Советов".

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