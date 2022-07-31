Россиянка Потапова проиграла в финале теннисного турнира в Праге
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила чешке Марии Боузковой в финале турнира WTA-250 в Праге.
Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
Потапова занимает 59-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Боузкова - 66-ю.
21-летняя Потапова сыграла четвертый финал в карьере на турнирах под эгидой WTA, ранее она один раз выиграла финальный матч и дважды проиграла.