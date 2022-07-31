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Россиянка Потапова проиграла в финале теннисного турнира в Праге

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила чешке Марии Боузковой в финале турнира WTA-250 в Праге.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

Потапова занимает 59-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Боузкова - 66-ю.

21-летняя Потапова сыграла четвертый финал в карьере на турнирах под эгидой WTA, ранее она один раз выиграла финальный матч и дважды проиграла.

теннис Анастасия Потапова
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