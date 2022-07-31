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"Спартак" обыграл "Оренбург" в третьем туре РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома обыграл "Оренбург" со счетом 4:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023.

Первый гол хозяев был забит уже на второй минуте матча. Отличился Кристофер Мартинс Перейра.

На 12-й минуте забил Александр Соболев, на 38-й минуте еще один спартаковец Квинси Промес довёл счёт до крупного.

"Оренбург" сократил отставание после перерыва: Иван Башич забил гол на 55-й минуте встречи.

Квинси Промес забил четвертый гол хозяев уже в компенсированное время.

Таким образом "Спартак" поднялся на второе место (7 очков), "Оренбург" на 10-м месте с 3 очками.

футбол РПЛ Оренбург Спартак
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