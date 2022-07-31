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"Торпедо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" в гостях сыграло вничью 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

За "Торпедо" забил Давид Караев (19-я минута). В составе "Крыльев Советов" отличился Владислав Шитов (68).

"Крылья Советов" занимают девятое место в таблице, набрав 4 очка. "Торпедо" - 15-е, у команды 1 очко.

В четвёртом туре "Торпедо" сыграет с "Химками", "Крылья Советов" - с "Динамо", обе встречи пройдут 7 августа.

футбол РПЛ Торпедо Крылья Советов
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