"Торпедо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" в гостях сыграло вничью 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
За "Торпедо" забил Давид Караев (19-я минута). В составе "Крыльев Советов" отличился Владислав Шитов (68).
"Крылья Советов" занимают девятое место в таблице, набрав 4 очка. "Торпедо" - 15-е, у команды 1 очко.
В четвёртом туре "Торпедо" сыграет с "Химками", "Крылья Советов" - с "Динамо", обе встречи пройдут 7 августа.