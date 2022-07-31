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Скончался один из самых титулованных баскетболистов НБА Билл Рассел

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - 11-кратный чемпион НБА Билл Рассел скончался в возрасте 88 лет, сообщила в воскресенье его семья.

Всю свою игровую карьеру в высшей лиге (1956-1969) Рассел провел в клубе "Бостон Селтикс". Затем тренировал команды "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз".

Рассел был одним из первых темнокожих игроков и первым темнокожим тренером в истории НБА, а также стал первым афроамериканцем, добившимся статуса суперзвезды лиги. Баскетболист пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 12 раз принимал участие в матчах всех звёзд. С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА называется в его честь.

Хроника 05 января 2019 года – 31 июля 2022 годаУмершие знаменитости
баскетбол НБА США
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