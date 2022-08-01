Карту болельщика получили 120 тыс. человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Электронную карту болельщика получили 120 тысяч человек, по которым оформлено около 65 тысяч билетов, заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Посещение спортивных мероприятий в новом формате стартовало в минувшие выходные, этому предшествовал процесс подготовки и тестирования процесса оформления карты болельщика и работы системы идентификации зрителей на стадионах. Около 65 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций успешно оформлено на сегодняшний день. Болельщики без электронной карты, желающие посетить матч, смогли в этот же день воспользоваться услугами МФЦ при стадионах", - цитирует пресс-служба Минспорта Кадырова.

"Для оперативных вопросов и спорных ситуаций на всех пяти стадионах работали специалисты центра поддержки болельщиков - за эти дни они успешно разобрали более 1300 обращений, связанных в основном с техническим оформлением карты на Госуслугах или просьбами распечатать QR-код. Каждый случай отрабатывается в индивидуальном порядке, чтобы все желающие зрители могли посетить матч любимой команды", - добавил он.

Система идентификации с использованием карты болельщика запущена на матчах МИР Российской премьер-Лиги. С третьего тура РПЛ наличие карты болельщика стало обязательным для зрителей, организаторов, участников матчей, сотрудников СМИ на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Оформление Карты болельщика возможно в личном кабинете на портале Госуслуг и в офисах МФЦ. Современный электронный сервис создает новый уровень комфорта и совершенствует существующую систему безопасности на спортивных объектах.

При покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации необходим номер карты болельщика.

Для прохода на стадион достаточно приложить QR-код из личного кабинета на Госуслугах к считывателю на входной группе стадиона, дополнительных документов для предъявления не требуется.