Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Анжелика Сидорова. Архивное фото Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата России по легкой атлетике-2022 в Чебоксарах. Теперь она - шестикратная чемпионка России.

Ее результат – 4,91 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Эту высоту она покорила с третьей попытки, до этого обеспечив победу с высотой 4,85 м.

Предыдущий рекорд сезона также принадлежал Сидоровой – 4,86 м. Этого результата она достигла на чемпионате Москвы в июле, на сантиметр превзойдя результат американки Кэти Наджотт.

Кроме того, Сидорова побила рекорд чемпионатов России. Предыдущий – 4,90 м – принадлежал двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. Она установила его в 2016 году также в столице Чувашии.

Второе место на чемпионате России в Чебоксарах в этой дисциплине заняла Полина Кнороз (4,65), третье – Елизавета Бондаренко (4,45).

Чемпионат России проходит с 2 по 5 августа.