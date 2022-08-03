Ласицкене стала пятикратной чемпионкой России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата России по легкой атлетике-2022 в Чебоксарах.

Ее результат – 2,00 метра. Также она пыталась покорить высоту 2,04 м, но все три попытки оказались неудачными.

Второе место заняла Наталья Спиридонова, третье – Мария Кочанова. Результат каждой из них – 1,91 м, однако Спиридонова использовала меньшее число попыток.

Что касается Ласицкене, она стала шестикратной чемпионкой России. Помимо золота Олимпиады-2020 в Токио, на международном уровне он, в частности, трижды выиграла чемпионат мира.

Чемпионат России по легкой атлетике-2022 в Чебоксарах проходит со 2 по 5 августа.