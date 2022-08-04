Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в американском Сан-Хосе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина во втором круге теннисного турнира в Сан-Хосе (США) нанесла поражение американке Тейлор Таунсенд.

Результат встречи - 6:4, 6:0 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место. Таунсенд находится на 316-й позиции.

На старте соревнования Касаткина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (23 номер рейтинга), выигравшую в июле Уимблдон. В 1/4 финала Касаткина может встретиться с Ариной Соболенко (6), если белоруска во втором раунде одолеет спортсменку из США Кэролайн Доулхайд (168).

Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA-500. Его призовой фонд составляет почти $758 тысяч.