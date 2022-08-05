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ЦСКА подал в суд на Евролигу

ЦСКА подал в суд на Евролигу
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА обратился в судебные инстанции в связи с недопуском команды к участию в Евролиге. Об этом сообщает греческое издание Gazzeta.

СпортРоссийские клубы не допущены к участию в Евролиге следующего сезонаРоссийские клубы не допущены к участию в Евролиге следующего сезонаЧитать подробнее

Вердикт люксембургского суда ожидается через несколько дней.

В июне исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение не допустить российские клубы к участию в турнире в сезоне-2022/23. Решение связано с событиями на Украине.

Ранее московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС досрочно завершили участие в Евролиге в рамках прошлого сезона. Результаты состоявшихся с их участием матчей были аннулированы.

Между тем, ЦСКА является одним из акционеров Евролиги.

баскетбол Евролига ЦСКА
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