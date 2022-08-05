ЦСКА подал в суд на Евролигу
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА обратился в судебные инстанции в связи с недопуском команды к участию в Евролиге. Об этом сообщает греческое издание Gazzeta.
Вердикт люксембургского суда ожидается через несколько дней.
В июне исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение не допустить российские клубы к участию в турнире в сезоне-2022/23. Решение связано с событиями на Украине.
Ранее московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС досрочно завершили участие в Евролиге в рамках прошлого сезона. Результаты состоявшихся с их участием матчей были аннулированы.
Между тем, ЦСКА является одним из акционеров Евролиги.