ЦСКА подал в суд на Евролигу

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА обратился в судебные инстанции в связи с недопуском команды к участию в Евролиге. Об этом сообщает греческое издание Gazzeta.

Вердикт люксембургского суда ожидается через несколько дней.

В июне исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение не допустить российские клубы к участию в турнире в сезоне-2022/23. Решение связано с событиями на Украине.

Ранее московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС досрочно завершили участие в Евролиге в рамках прошлого сезона. Результаты состоявшихся с их участием матчей были аннулированы.

Между тем, ЦСКА является одним из акционеров Евролиги.