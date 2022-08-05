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ФИДЕ признала россиянку Костенюк шахматисткой года

ФИДЕ признала россиянку Костенюк шахматисткой года
Александра Костенюк
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Костенюк получила признание лучшей шахматистки 2021 года по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщается на сайте Федерации шахмат России.

Награду Костенюк получила в индийском Ченнаи на конгрессе федерации. Женские индивидуальные награды были вручены впервые в истории ФИДЕ.

Костенюк в 2021 году стала победительницей Кубка мира среди женщин, чемпионкой мира по быстрым шахматам, а также заняла второе место на чемпионате мира по блицу.

Костенюк является 12-й чемпионкой мира.

шахматы Александра Костенюк
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