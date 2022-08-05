Касаткина победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла у белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе (США).
Результат встречи – 4:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина сейчас занимает 12-е место, Соболенко классифицируется как шестая ракетка мира.
Пару Касаткиной в полуфинале составит победительницы матча Кори Гауфф (США №11 мирового рейтинга) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 4).