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Касаткина победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла у белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе (США).

Результат встречи – 4:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина сейчас занимает 12-е место, Соболенко классифицируется как шестая ракетка мира.

Пару Касаткиной в полуфинале составит победительницы матча Кори Гауфф (США №11 мирового рейтинга) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 4).

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