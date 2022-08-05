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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение американцу Максиму Кресси в третьем круге турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.

Результат встречи – 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянина. Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место, Кресси – 32-е.

Соперником Рублева по четвертьфиналу станет победитель пары Хольгер Руне (Дания, №28 мирового рейтинга рейтинга) – Джеффи Волф (США, 99).

теннис Андрей Рублев
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