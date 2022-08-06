"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" и грозненского "Ахмата" не определили победителя в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча в Грозном закончилась со счетом 0:0.

На 41-й минуте вратарь "Зенита" Даниил Одоевский грубо нарушил правила, за что был удален с поля. После этого место в воротах петербуржцев занял Михаил Кержаков.

"Зенит" набрал 8 очков и занимает третье место в таблице чемпионата. "Ахмат" - восьмой, у команды 5 очков.

В следующем туре "Зенит" ждет встреча с одним из лидеров текущего сезона - московским ЦСКА, игра пройдет 13 августа. "Ахмат" 14 августа сыграет с "Химками".