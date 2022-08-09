Выдано разрешение на строительство стадиона "Торпедо" в Москве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Выдано разрешение на строительство центральной арены комплекса им. Э.А. Стрельцова на месте исторического стадиона "Торпедо", сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Стадион "Торпедо" до последнего времени оставался единственным из шестёрки арен для проведения матчей национального первенства по футболу, который не был капитальным образом реконструирован. Теперь застройщик получил необходимую разрешительную документацию для строительства нового стадиона на историческом месте", - рассказал Бочкарев.

По его словам, центральная арена, которая по форме будет напоминать шестеренку, размещенную на эмблеме футбольного клуба "Торпедо", будет построена по адресу: улица Восточная, владение 4А.

Футбольное поле стадиона оснастят системами дренажа, полива и обогрева. В подземной части стадиона разместится инженерное оборудование и подземный паркинг. В состав подтрибунных помещений войдут раздевалки футболистов, комнаты медицинского блока, зоны допинг-контроля. В южном секторе будут располагаться помещения детской футбольной школы. Для зрителей появятся буфеты по всему периметру стадиона. Кроме того, организуют пресс-центр и блок телевизионных трансляций.

Также проектом предусмотрены плоскостные парковки с местами для маломобильных групп населения. Будут устроены тренировочные поля и зоны для воркаута. Вместе с тем здесь будет предусмотрена инфраструктура для музея футбольного клуба "Торпедо" Москва, магазина клубной атрибутики и вспомогательных служб.