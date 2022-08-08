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"Химки" решили уволить Юрана и заменить его Писаревым

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сергей Юран покинет должность главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки", сообщает "Чемпионат", ссылаясь на источник.

Юрана должен заменить Николай Писарев, который входит в тренерский штаб сборной России.

"Туфан Садыгов (инвестор - ИФ) объявил Юрану об его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован", - сказал источник.

Юран возглавлял команду с февраля этого года, при нем команда сумела сохранить прописку в премьер-лиге, а после четырех туров нового сезона занимает в РПЛ седьмое место.

футбол Сергей Юран Химки Николай Писарев
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