Британского тренера-легкоатлета пожизненно отстранили из-за секс-скандала

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Федерация легкой атлетики Великобритании (UKA) пожизненно дисквалифицировало тренера Тони Миникьелло за неподобающее сексуальное поведение, сообщается на сайте организации.

Специальное расследование выявило, что в отношении спортсменок на протяжении 15 лет тренер регулярно делал неуместные намеки и жесты сексуального характера. Он приставал к девушкам с навязчивыми вопросами, касающимися интимной жизни. Одной из легкоатлеток Миникьелло предрекал дальнейшие неудачи, заявляя, что она "никогда не выйдет замуж" и "никогда не заведет детей".

В UKA сочли, что поведение Миникьелло "имело серьезные последствия для психического здоровья и психического благополучия спортсменов, находящихся под его опекой".

Среди подопечных Миникьелло была чемпионка ОИ-2012 в семиборье, трехкратная чемпионка мира Джессика Эннис-Хилл.