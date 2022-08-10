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Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки
Фигуристка Татьяна Навка и Маргарита Дробязко
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ваганаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, сообщается на сайте главы государства.

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Отмечается, что указ был подписан после заключения, представленного Советом по государственным наградам. Чрезвычайное заседание совета было созвано на утро среды.

Сам Науседа объяснил решение тем, что спортсмены заявились для участия в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

Пара получила правительственные награды в 2000 году. В том же году Дробязко и Ванагас завоевали бронзовую медаль чемпионата мира в танцах на льду. Эта пара неоднократно становилась чемпионом Литвы.

Дробязко родилась в Москве, а в 1993 году получила литовское гражданство.

фигурное катание Литва Татьяна Навка
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