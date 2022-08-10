Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Фигуристка Татьяна Навка и Маргарита Дробязко Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ваганаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что указ был подписан после заключения, представленного Советом по государственным наградам. Чрезвычайное заседание совета было созвано на утро среды.

Сам Науседа объяснил решение тем, что спортсмены заявились для участия в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

Пара получила правительственные награды в 2000 году. В том же году Дробязко и Ванагас завоевали бронзовую медаль чемпионата мира в танцах на льду. Эта пара неоднократно становилась чемпионом Литвы.

Дробязко родилась в Москве, а в 1993 году получила литовское гражданство.