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Тарасова осудила решение исключить из украинской федерации чемпиона ОИ за шоу Навки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение исключить из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) олимпийского чемпиона Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки.

"Удивляет ли меня это решение? Они уже не знают, что сделать с людьми, которые хотят мира", - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

"Виктор - один из самых лучших людей на свете. Мы его знаем, как доброжелательного и мирного человека. Он выполняет свою работу, и другой работы у него нет. Петренко - профессионал своего дела. Он наш большой товарищ", - подчеркнула Тарасова.

53-летний Петренко выиграл золото Олимпиады-1992 и бронзу ОИ-1988 в мужском одиночном катании.
Шоу Татьяны Навки с участием Петренко прошло в Сочи. В связи с этим также принято решение приостановить его полномочия в качестве вице-президента УФФК.

фигурное катание
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