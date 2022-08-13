"Локомотив" ушел от поражения в игре "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью 1:1 в пятом туре Российской премьер-лиги.

На 8-й минуте игрок "Крыльев" Максим Глушенков не реализовал пенальти, на 18-й минуте 11-метровый удар не забил игрок "Локомотива" Франсуа Камано.

"Крылья Советов" открыли счёт в матче на 68-й минуте, отличился Глушенков. "Локомотив" сравнял счет благодаря голу Антона Миранчука с пенальти (90+1).

"Локомотив" не смог выиграть пятый матч подряд и занимает 13-е место с 3 очками. "Крылья Советов" на 10-м месте с 5 очками.

В шестом туре "Локомотив" сыграет с "Химками" 20 августа. "Крылья Советов" днем ранее встретятся с воронежским "Факелом".