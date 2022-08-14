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"Ахмат" обыграл "Химки" в пятом туре РПЛ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" обыграл в гостях "Химки" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

За "Ахмат" забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Щвец (43) и Артём Тимофеев (90+3). "Химки" ответили голом Александра Ломовицкого (60).

"Ахмат" занимает восьмое место в таблице, набрав 8 очков. "Химки" - девятое (7 очков).

В шестом туре "Химки" сыграют с "Локомотивом", "Ахмат" - с ЦСКА. Матчи пройдут 20 и 21 августа соответственно.

футбол РПЛ Ахмат Химки
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