"Ахмат" обыграл "Химки" в пятом туре РПЛ
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" обыграл в гостях "Химки" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.
За "Ахмат" забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Щвец (43) и Артём Тимофеев (90+3). "Химки" ответили голом Александра Ломовицкого (60).
"Ахмат" занимает восьмое место в таблице, набрав 8 очков. "Химки" - девятое (7 очков).
В шестом туре "Химки" сыграют с "Локомотивом", "Ахмат" - с ЦСКА. Матчи пройдут 20 и 21 августа соответственно.