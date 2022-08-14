"Спартак" обыграл "Сочи" и вышел в лидеры РПЛ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" победили соперников из "Сочи" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве закончилась со счетом 3:0. Победу хозяевам поля принесли голы Квинси Промеса (57-я и 84-я минуты) и Антона Зиньковского (71). Промес в пяти турах забил шесть мячей и стал лидером списка лучших бомбардиров чемпионата.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Сочи" занимает пятое место, у команды 9 очков.

В следующем туре "Спартак" 20 августа сыграет с московским "Динамо". "Сочи" в тот же день встретится с "Ростовом".