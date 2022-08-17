Футболист "Краснодара" Сулейманов ушел в аренду в "Хапоэль"
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил об уходе Магомеда-Шапи Сулейманова в аренду в "Хапоэль" из Беэр-Шевы.
Как следует из сообщения краснодарской команды, полузащитник проведет остаток сезона в "Хапоэле" срок аренды истекает 15 июня 2023 года.
Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником Академии ФК "Краснодар". Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.