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"Динамо" договорилось о переходе 17-летнего защитника "Войводины"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Динамо" пополнил сербский защитник Милан Майсторович, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" (Москва) достиг договорённости с сербским клубом "Войводина" о переходе центрального защитника Милана Майсторовича. Первую половину этого сезона 17-летний игрок проведёт в Сербии и присоединится к нашему клубу в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

За юношескую сборную Сербии U-17 Майсторович сыграл шесть матчей и забил один гол.

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