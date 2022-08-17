"Динамо" договорилось о переходе 17-летнего защитника "Войводины"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Динамо" пополнил сербский защитник Милан Майсторович, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" (Москва) достиг договорённости с сербским клубом "Войводина" о переходе центрального защитника Милана Майсторовича. Первую половину этого сезона 17-летний игрок проведёт в Сербии и присоединится к нашему клубу в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

За юношескую сборную Сербии U-17 Майсторович сыграл шесть матчей и забил один гол.