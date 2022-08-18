Долги по зарплатам в ФК "Томь" достигли 31 млн рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы пытаются взыскать долги по заработной плате в футбольном клубе "Томь", который из-за финансовых проблем перед началом сезона не сумел получить разрешение на участие в ФНЛ и ФНЛ-2.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", которые подтверждаются информацией на сайте ФССП РФ, с начала августа возбуждено 131 исполнительное производство из-за долгов по зарплате в "Томи".

Так, самый большой долг по зарплате составляет почти 1,6 млн рублей, самый маленький - чуть более 6,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, ФК "Томь" по итогам прошедшего сезона заняла 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее в мае "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце мая врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур в своем телеграм-канале заявлял, что намерен избежать банкротства "Томи". В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам.

Долги "Томи" по налогам, по данным УФССП на конец июля, составляли 47,8 млн рублей. В начале августа Мазур сообщил, что обладминистрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпром нефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В этом году, согласно сообщению ФК, "Томь" вела переговоры с "Газпромом" по продлению договора и отказа не было.