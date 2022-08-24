КХЛ и "Матч ТВ" продлили соглашение о трансляции матчей на три сезона

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Матчи Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ближайших трех сезонов будут показаны на федеральном телеканале "Матч ТВ".

Пресс-служба телеканала сообщила, что договор заключен на три сезона впервые в истории работы с КХЛ.

"Лига сотрудничает с "Матч ТВ" уже много лет, совместно решая задачи не только в плане показа матчей в прямом эфире, но и с точки зрения популяризации хоккея. Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт - во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение - это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнерство Лиги и телеканала будет только развиваться", - сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.