Поиск

КХЛ и "Матч ТВ" продлили соглашение о трансляции матчей на три сезона

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Матчи Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ближайших трех сезонов будут показаны на федеральном телеканале "Матч ТВ".

Пресс-служба телеканала сообщила, что договор заключен на три сезона впервые в истории работы с КХЛ.

"Лига сотрудничает с "Матч ТВ" уже много лет, совместно решая задачи не только в плане показа матчей в прямом эфире, но и с точки зрения популяризации хоккея. Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт - во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение - это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнерство Лиги и телеканала будет только развиваться", - сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

КХЛ Матч ТВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2022 составит рекордные 26 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2022 составит рекордные 26 млн рублей

Фанаты "Спартака" не будут посещать матчи Фонбет Кубка России из-за карт болельщика

Фанаты "Спартака" не будут посещать матчи Фонбет Кубка России из-за карт болельщика

Дзюба отличился голом в дебютном матче за "Адана Демирспор"

Дзюба отличился голом в дебютном матче за "Адана Демирспор"

ФНЛ лига начала работу по интеграции крымских клубов в свои турниры

ФНЛ лига начала работу по интеграции крымских клубов в свои турниры

Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"

Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"

"Зенит" обыграл "Торпедо" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" и вышел в лидеры РПЛ

ЦСКА обыграл "Ахмат" в шестом туре РПЛ

ЦСКА обыграл "Ахмат" в шестом туре РПЛ

ИИХФ не допустит сборные РФ и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году

Гол Тюкавина принес "Динамо" победу в дерби со "Спартаком"

Гол Тюкавина принес "Динамо" победу в дерби со "Спартаком"

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив в меньшинстве "Химки"

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив в меньшинстве "Химки"