Чемпион России по боксу Дороничев выиграл Спартакиаду

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Чемпион, серебряный и бронзовый призер России по боксу Ярослав Дороничев завоевал золото первой Всероссийской Спартакиады в весовой категории до 92 кг.

В финале боксерского турнира в Москве, который состоялся в Международный день бокса, Дороничев, представляющий ХМАО-Югра, единогласным решением судей победил Рамазана Дадаева (Владимирская область).

Соревнования среди женщин и мужчин прошли в олимпийских весовых категориях. Победителями в мужском турнире, помимо Дороничева стали:

до 51 кг - Ахтем Закиров (Новосибирская область); до 57 кг - Эдуард Саввин (Санкт-Петербург); до 63,5 кг - Алексей Шендрик (Москва); до 71 кг - Юрий Осипов (Москва); до 80 кг - Василий Каверин (Иркутская область); свыше 92 кг – Алексей Дронов (Ставропольский край).

В женском зачете Спартакиаду выиграли:

до 50 кг - Юлия Чумгалакова (Московская область); до 54 кг - Карина Тазабекова (Санкт-Петербург); до 57 кг - Людмила Воронцова (Московская область); до 60 кг - Нуне Асатрян (Краснодарский край); до 66 кг - Саадат Далгатова (Московская область); до 75 кг - Анастасия Шамонова (Краснодарский край).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила важность боксерского турнира в рамках Спартакиады.

"Спартакиада для нас – дом родной. Это мероприятие, в которое мы все дружно включились. Мы понимаем, насколько это важный турнир. Здесь выступают сильнейшие боксеры. Мы отдаем себе понимание важности и, подчеркну, государственности этого мероприятия. Я постоянно на связи с ребятами и спрашиваю, что значит Спартакиада для них. И я поражаюсь – практически все участники имеют богатый опыт и выступали на самых крупных турнирах, но они понимают всю ответственность выступления на Спартакиаде", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации