ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в чемпионате России по футболу
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" и ЦСКА (Москва) завершили с ничейным результатом матч седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры в Ростове-на-Дону - 0:0.
ЦСКА набрал 14 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице. "Ростов" отстает на одно очко и идет пятым.
"Ростов" в следующем туре ждет встреча с московским "Торпедо", игра пройдет 5 сентября. ЦСКА днем ранее сыграет с "Крыльями Советов" (Самара).