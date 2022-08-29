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Сборная России выиграла ЧМ по пляжному самбо

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские самбисты, выступающие под флагом Международной федерации самбо, победили в личном и командном зачетах чемпионата мира по пляжному самбо, который состоялся 27-28 августа в израильском Бат-Яме.

В соответствии с решением исполкома Международной федерации самбо, спортсмены из России выступали под флагом FIAS. Сборная FIAS стала победителем соревнований в индивидуальном зачете, завоевав четыре золотых медали, три "золота" - у сборной Румынии, одно - у команды Казахстана.

В командном зачете также победителями стали российские самбисты. В финальном поединке они оказались сильнее румынской команды. Третье место разделили между собой сборные Израиля и Армении.

В соревнованиях, прошедших в индивидуальном и командном зачете, приняли участие спортсмены из 15 стран: Армении, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Казахстана, Марокко, Молдавии, Нидерландов, Румынии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции.

самбо
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