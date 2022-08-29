Матыцин допустил включение футбола в программу летней Спартакиады в будущем

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футбол в будущем может быть включен в программу летней Спартакиады, сказал министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам в Лужниках в понедельник.

"У футбола отдельная программа, много соревнований. Никаких препятствий для включения футбола в программу Спартакиад я не вижу", - заявил глава Минспорта, отвечая на соответствующий вопрос.

В Лужниках проходит торжественная церемония закрытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

"Спартакиада проходит отлично, на ней выступают все сильнейшие спортсмены", - сказал Матыцин. Он отметил, что Спартакиада дала шанс сохранить соревновательный статус для профессиональных спортсменов и попробовать свои силы для непрофи.

В ходе церемонии были подведены итоги состоявшихся соревнований, показан видеоролик с яркими мгновениями игр и стартов, а также состоялась шоу-программа с участием популярных исполнителей.

На сцене также будет погашен Огонь Спартакиады под аккомпанемент номера LYRIQ "До свидания, наш ласковый мишка". Торжественное закрытие ознаменуется красочным фейерверком.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и на сегодня, как сообщается на сайте комплекса "Лужники", завершилась уже большая часть турниров, соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.