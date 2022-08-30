Сборная Швеции по хоккею откажется от игроков, выступающих в КХЛ

Адам Райдеборн Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU -Шведские игроки, защищающие цвета клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не будут привлекаться к матчам за национальную команду страны, заявил глава Шведской ассоциации хоккея Андерс Ларссон.

"Исходя из текущей ситуации, считаем, что это важно с точки зрения ценности шведского хоккея и нашего положения. Таким образом, игроков КХЛ в сборной Швеции пока не будет", - приводит слова Ларссона Expressen.

Решение связано с проводимой РФ спецоперации на Украине.

В настоящее время шведскими игроками клубов КХЛ являются Робин Пресс ("Северсталь"), Адам Райдеборн, Фредрик Клаессон (оба - ЦСКА), Йохан Маттссон ("Автомобилист"), Виктор Сведберг ("Авангард") и Якоб Лилья ("Динамо" Москва).