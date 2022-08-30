Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Измоденов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Александр Измоденов скончался во вторник в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Сегодня, 30 августа, ушел из жизни семикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, почетный гражданин Среднеуральска Александр Измоденов", - говорится в сообщении.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", - отмечается в тексте обращения.

Измоденов провел 19 лет в составе свердловского СКА, восемь раз выигрывал чемпионат СССР, один раз - Кубок европейских чемпионов. В составе сборной СССР семь раз становился чемпионом мира.

По окончании игровой карьеры он работал с юношескими командами СКА.