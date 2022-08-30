Почти 50 регионов будут представлены на соревнованиях IRONSTAR по триатлону в Самаре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Представители 49 регионов примут участие в соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2022 в Самаре 2-3 сентября.

Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на полужелезной 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях.

"Старт плавательных этапов и заплыва будет дан с корабля: участники под выстрел пушки прыгают в воду с баржи - это одна из "фишек" самарского фестиваля спорта", - сообщили организаторы.

Велоэтап пройдет по центральным улицам Самары, мимо ее главных символов и достопримечательностей. Беговой этап проложен по набережной Волги.