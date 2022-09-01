Серена Уильямс обыграла вторую ракетку мира Контавейт во втором круге US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Теннисистка из США Серена Уильямс одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт во втором круге турнира Большого шлема US Open.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2. Уильямс одержала победу за 2 часа 29 минут.

Уильямс занимает 605-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Контавейт - вторую.

В третьем круге Уильямс ждет встреча с австралийкой Айлой Томлянович (46).

Ранее Уильямс анонсировала скорое завершение карьеры. Она выигрывала US Open шесть раз.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.