В 2023 году состоится Кубок России по гонкам на выносливость

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четырехэтапный Кубок России по гонкам на выносливость пройдет в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

"В сезоне 2023 года пройдут всероссийские многоэтапные соревнования по гонкам на выносливость, известные также как "марафоны" и "эндуранс", - говорится в сообщении.

"Инициатором проведения выступил Борис Ротенберг, который является основателем программы развития российского автоспорта SMP Racing – она и возьмет на себя функции промоутера. Соответствующее соглашение подписано с Российской автомобильной федерацией (РАФ), возглавляемой экс-главой ГИБДД РФ Виктором Кирьяновым", - подчеркнули в РСКГ.

Формат марафонов предполагает заезды продолжительностью в несколько часов с пит-стопами для дозаправки автомобиля и установки новых шин. В коротких эндурансах спортсмен может преодолеть всю дистанцию в сотни километров в одиночку, однако более традиционным является вариант со сменами пилотов – и он единственно возможный при длительности гонки более четырех часов.

Борис Ротенберг назвал проведение серии гонок на выносливость "логичным шагом в развитии отечественного автоспорта".

"Как показывает практика, интерес к этой дисциплине достаточно большой. Профессионально организованная серия гонок на выносливость даст дополнительный импульс к развитию спортивного и технического потенциала в нашей стране, привлечению новых болельщиков и развитию автомобильной культуры", - отметил он.

Глава РАФ Кирьянов, в свою очередь, подчеркнул, что "программа SMP Racing доказала свою эффективность в области развития российского автоспорта"

"Опытные пилоты поднимались на высшие ступени пьедесталов легендарных автодромов, над которыми в их честь звучал наш гимн. Молодежные картинговые, формульные и кузовные проекты позволили вырастить целую плеяду молодых звезд автоспорта и дать им путевку в крупные соревнования", - сказал Кирьянов.

Отмечается, что в России с 2017 года существует ежегодный марафон AKHMAT Race, который проходит осенью в столице Чеченской Республики и собирает десятки экипажей. В их составе - звезды национального и мирового автоспорта.

"Я рад, что с 2023 года гонка AKHMAT Race станет частью многоэтапного соревнования, которое выйдет за пределы республики. Мы целенаправленно шли к этому, и при поддержке программы развития автоспорта SMP Racing и Российской автомобильной федерации проект удастся реализовать на высочайшем уровне", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата, Кубка и Первенства России, а также Кубка РАФ по кольцевым гонкам.