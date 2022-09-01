Александрова проиграла во втором круге US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова со счетом 0:6, 6:4, 6:7 уступила представительнице США Лорен Дэвис во втором круге турнира Большого шлема US Open.
Александрова занимает 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Дэвис - 105-е.
В следующем круге Дэвис ждет встреча с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша) и Слоан Стивенс (США, 51-е место рейтинга).
Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.