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Александрова проиграла во втором круге US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова со счетом 0:6, 6:4, 6:7 уступила представительнице США Лорен Дэвис во втором круге турнира Большого шлема US Open.

Александрова занимает 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Дэвис - 105-е.

В следующем круге Дэвис ждет встреча с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша) и Слоан Стивенс (США, 51-е место рейтинга).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

теннис US Open
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