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Россиянки Александрова и Сизикова проиграли француженкам на старте парного US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Теннисистки из России Екатерина Александрова и Яна Сизикова во втором круге парного разряда на турнире в США US Open уступили француженкам Каролин Гарсия и Кристине Младенович.

Результат матча - 6:3, 1:6, 6:3 в пользу спортсменок из Франции.

Проходящий в Нью-Йорке Открытый чемпионат США по теннису (US Open) - один из четырех турниров "Большого шлема". В 2022 году его призовой фонд составил свыше $60 млн. Победители в парном разряде получат $688 тыс.

Соревнования стартовали 29 августа и завершатся 11 сентября.

Теннис Екатерина Александрова Яна Сизикова US Open
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