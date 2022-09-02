Россиянки Александрова и Сизикова проиграли француженкам на старте парного US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Теннисистки из России Екатерина Александрова и Яна Сизикова во втором круге парного разряда на турнире в США US Open уступили француженкам Каролин Гарсия и Кристине Младенович.

Результат матча - 6:3, 1:6, 6:3 в пользу спортсменок из Франции.

Проходящий в Нью-Йорке Открытый чемпионат США по теннису (US Open) - один из четырех турниров "Большого шлема". В 2022 году его призовой фонд составил свыше $60 млн. Победители в парном разряде получат $688 тыс.

Соревнования стартовали 29 августа и завершатся 11 сентября.